Ливерпуль заинтересован в услугах Гётце

Марио Гётце

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может переехать на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего полузащитника заинтересован «Ливерпуль».

Однако, конкуренцию «мерсисайдцам» готовы составит другие британские клубы, в частности «Эвертон», «Арсенал» и «Вест Хэм».

Но при этом, «Ливерпуль» имеет одно важное преимущество – именно наставник «красных» Юрген Клопп раскрыл потенциал Гётце в «Боруссии». К тому же, футболист и немецкий специалист поддерживают хорошие отношения.

Отметим, что Марио Гётце сыграл в 23 поединках минувшего розыгрыша Бундеслиги, в рамках которых он забил 2 гола и оформил 3 голевых паса.