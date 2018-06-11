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Ливерпуль заинтересован в услугах Гётце

Дата публикации: Сегодня, 23:27 | Категория: Новости футбола

Марио ГётцеМарио Гётце

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может переехать на Туманный Альбион. В услугах 26-летнего полузащитника заинтересован «Ливерпуль».

                Однако, конкуренцию «мерсисайдцам» готовы составит другие британские клубы, в частности «Эвертон», «Арсенал» и «Вест Хэм».

                Но при этом, «Ливерпуль» имеет одно важное преимущество – именно наставник «красных» Юрген Клопп раскрыл потенциал Гётце в «Боруссии». К тому же, футболист и немецкий специалист поддерживают хорошие отношения.

                Отметим, что Марио Гётце сыграл в 23 поединках минувшего розыгрыша Бундеслиги, в рамках которых он забил 2 гола и оформил 3 голевых паса.

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