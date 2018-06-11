Салах готов играть против России

Мохаммед Салах

Лидер атак «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах готов принять участие в игре второго тура группового раунда Мундиаля. Об этом сообщил официальный сайт клуба футболиста. Напомним, что встреча египетской команды с российской сборной пройдет 19-го июня.

Кроме того, в готовности Салаха уверена и Египетская футбольная ассоциация:

«Он был готов выйти на матч с Уругваем, но главный наставник не хотел рисковать. Теперь он полностью восстановился после травмы», - сообщил представитель египетской федерации футбола.