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Салах готов играть против России

Дата публикации: Сегодня, 23:26 | Категория: Новости футбола

Мохаммед СалахМохаммед Салах

Лидер атак «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах готов принять участие в игре второго тура группового раунда Мундиаля. Об этом сообщил официальный сайт клуба футболиста. Напомним, что встреча египетской команды с российской сборной пройдет 19-го июня.

                Кроме того, в готовности Салаха уверена и Египетская футбольная ассоциация:

                «Он был готов выйти на матч с Уругваем, но главный наставник не хотел рисковать. Теперь он полностью восстановился после травмы», - сообщил представитель египетской федерации футбола.

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