Озил: Хочу сыграть в финале ЧМ против Англии и выиграть
Хавбек лондонского «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил сказал, что хочет сыграть в финальном матче Чемпионата мира против английской национальной команды.
«У сборной Англии не было таких проблем в квалификационных поединках, как у ряда ее соперников. Это позволило англичанам хорошо подготовиться. Считаю, что они могут дойти до финала Мундиаля.
Германия является действующим чемпионом мира и второй трофей к ряду будет значительным успехом для нас. Болельщики ждут от нас лишь победных игр. Я хочу встретиться в финале турнира с Англией и выиграть в основное время встречи.
Безусловно, ряд команд верит в то, что они смогут завоевать победу на Мундиале, в частности Бразилия, Испания, Аргентина, Португалия. Вероятно, что какая-то команда удивит нас больше, чем остальные. Может быть, ей станет бельгийская сборная», - считает Озил.
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