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Азар: Бельгия хочет показать максимум на ЧМ

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Эден АзарЭден Азар

Хавбек лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от игр Чемпионата мира.

                «Я готов к этому турниру. В нашей команде ряд хороших исполнителей. Я надеюсь, что мы добьемся чего-то значительного в это лето с национальной командой. Мы стали более окрепшими. Большей части из нас по 25-26 лет и мы ощущаем, что готовы. Наше время пришло. Мы намерены играть и выигрывать.

                Мы играли этим составом более 5 лет и чувствуем, что стали сильнее. Также мне приятно, что со мной в сборной играет ряд игроков «Челси» - Миши Батшуайи и Тибо Куртуа.

                Считаю, что на протяжении последних 10 лет наша команда демонстрировала качественный футбол, мы показывали прогресс. На Мундиале 2014 года, который прошел в Бразилии и Евро-2016 мы дошли до стадии 1/4 финала. Теперь мы выиграли группу квалификации к этому Чемпионату мира. До этого у нашей национальной команды был не лучший период, но сейчас мы уверены, что мы имеем сильную команду и собираемся показывать свой максимум этим летом», - заявил Азар.

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