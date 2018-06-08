Азар: Бельгия хочет показать максимум на ЧМ
Хавбек лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от игр Чемпионата мира.
«Я готов к этому турниру. В нашей команде ряд хороших исполнителей. Я надеюсь, что мы добьемся чего-то значительного в это лето с национальной командой. Мы стали более окрепшими. Большей части из нас по 25-26 лет и мы ощущаем, что готовы. Наше время пришло. Мы намерены играть и выигрывать.
Мы играли этим составом более 5 лет и чувствуем, что стали сильнее. Также мне приятно, что со мной в сборной играет ряд игроков «Челси» - Миши Батшуайи и Тибо Куртуа.
Считаю, что на протяжении последних 10 лет наша команда демонстрировала качественный футбол, мы показывали прогресс. На Мундиале 2014 года, который прошел в Бразилии и Евро-2016 мы дошли до стадии 1/4 финала. Теперь мы выиграли группу квалификации к этому Чемпионату мира. До этого у нашей национальной команды был не лучший период, но сейчас мы уверены, что мы имеем сильную команду и собираемся показывать свой максимум этим летом», - заявил Азар.
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