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Неймар: Не горжусь своей трансферной стоимостью

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

НеймарНеймар

Лидер атак «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар, который на данный момент самый дорогой футболист в истории (222 000 000 евро), дал комментарий относительно своей трансферной стоимости.

                «Сегодня я самый дорогой игрок, но я не горжусь этим. Это лишь деньги. Я никак не влиял на это. Никогда бы не заплатил за себя такую сумму.

                С ранних лет мне хотелось быть лучшим. Я стремился достигать вершину с тех пор, как начал профессионально играть в футбол. Я ежедневно старался становиться лучше. Я горд, что добился своей цели. Это очень важно для меня, а деньги не дают ответ, насколько ты хороший игрок.

                На данный момент есть лишь два футболиста, которые выше остальных – Месси и Роналду. При всей своей скромности, хочу сказать, что сегодня я лучший игрок в мире, так как Лионель и Криштиану – с другой планеты», - заявил бразильский нападающий.

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