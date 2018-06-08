Головин: Интерес Ювентуса - большая честь

Александр Головин

Хавбек московского ЦСКА Александр Головин намекнул, что не против пополнить туринский «Ювентус», который проявляет интерес к футболисту. Однако, 22-летний игрок собирается решать все клубные вопросы по окончанию Чемпионата мира.

«Интерес «Ювентуса» - большая радость и честь для меня. Это сильная команда. Дибала в ней самый креативный игрок. Но на данный момент, я просто хочу хорошо выступить на Мундиале и полностью сконцентрирован на сборной России», - сказал Головин.

Отметим, что представители туринского клуба собираются договориться о трансфере полузащитника ЦСКА за сумму порядка 20 000 000 евро. При этом, контракт Головина будет содержать различные бонусы.

Добавим, что Александр Головин сыграл в 27 поединков в рамках прошедшего розыгрыша российского первенства, отметившись в них 5 забитыми мячами и оформленными 4 голевыми пасами.