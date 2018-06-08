Головин: Интерес Ювентуса - большая честь
Хавбек московского ЦСКА Александр Головин намекнул, что не против пополнить туринский «Ювентус», который проявляет интерес к футболисту. Однако, 22-летний игрок собирается решать все клубные вопросы по окончанию Чемпионата мира.
«Интерес «Ювентуса» - большая радость и честь для меня. Это сильная команда. Дибала в ней самый креативный игрок. Но на данный момент, я просто хочу хорошо выступить на Мундиале и полностью сконцентрирован на сборной России», - сказал Головин.
Отметим, что представители туринского клуба собираются договориться о трансфере полузащитника ЦСКА за сумму порядка 20 000 000 евро. При этом, контракт Головина будет содержать различные бонусы.
Добавим, что Александр Головин сыграл в 27 поединков в рамках прошедшего розыгрыша российского первенства, отметившись в них 5 забитыми мячами и оформленными 4 голевыми пасами.
Похожие новости:
Александр Головин Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в список интересов лондонского «Челси». По информации английских изданий,...
Как передает La Stampa, туринский «Ювентус» заинтересован в форварде «Фиорентины» Ф. Бернардески. В текущем сезоне...
Топ-бомбардир «Юргордена» М. Олунга может в скором времени перебраться в российский чемпионат. По информации Expressen, 22-летний...
Награда Golden Boy, которая вручается самому впечатляющему юному футболисту Европы, может быть вручена игроку столичного российского клуба ЦСКА А....
Ливеркузенский «Байер», который ищет надежного крайнего защитника, присматривается к 26-летнему футболисту «Гамбурга». Как...