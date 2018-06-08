  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Головин: Интерес Ювентуса - большая честь

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Александр ГоловинАлександр Головин

Хавбек московского ЦСКА Александр Головин намекнул, что не против пополнить туринский «Ювентус», который проявляет интерес к футболисту. Однако, 22-летний игрок собирается решать все клубные вопросы по окончанию Чемпионата мира.
                «Интерес «Ювентуса» - большая радость и честь для меня. Это сильная команда. Дибала в ней самый креативный игрок. Но на данный момент, я просто хочу хорошо выступить на Мундиале и полностью сконцентрирован на сборной России», - сказал Головин.

                Отметим, что представители туринского клуба собираются договориться о трансфере полузащитника ЦСКА за сумму порядка 20 000 000 евро. При этом, контракт Головина будет содержать различные бонусы.

                Добавим, что Александр Головин сыграл в 27 поединков в рамках прошедшего розыгрыша российского первенства, отметившись в них 5 забитыми мячами и оформленными 4 голевыми пасами.

Нравится
Похожие новости:
  • Челси интересуется Головиным
    Челси интересуется Головиным
    Александр Головин Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в список интересов лондонского «Челси». По информации английских изданий,...
  • Ювентус проявляет интерес к форварду Фиорентины
    Ювентус проявляет интерес к форварду Фиорентины
    Как передает La Stampa, туринский «Ювентус» заинтересован в форварде «Фиорентины» Ф. Бернардески. В текущем сезоне...
  • ЦСКА проявляет интерес к лучшему бомбардиру Юргордена
    ЦСКА проявляет интерес к лучшему бомбардиру Юргордена
    Топ-бомбардир «Юргордена» М. Олунга может в скором времени перебраться в российский чемпионат. По информации Expressen, 22-летний...
  • Головин претендует на титул Golden Boy
    Головин претендует на титул Golden Boy
    Награда Golden Boy, которая вручается самому впечатляющему юному футболисту Европы, может быть вручена игроку столичного российского клуба ЦСКА А....
  • «Байер» проявляет интерес к футболисту «Гамбурга»
    «Байер» проявляет интерес к футболисту «Гамбурга»
    Ливеркузенский «Байер», который ищет надежного крайнего защитника, присматривается к 26-летнему футболисту «Гамбурга». Как...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close