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Гризманн решил остаться в Атлетико

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Антуан ГризманнАнтуан Гризманн

Лидер атак мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что остается в команде. Напомним, ранее футбольные издания спекулировали относительно будущего французского форварда. Сообщалось, что Гризманн в ближайшее время пополнит «Барселону».

                В своем «Твиттер»-аккаунте футболист опубликовал пост с видеороликом, в котором он идет у стадиона «Ванда Метрополитано» с подписью: «Мои болельщики, моя команда, мой дом. Других объяснений, думаю не нужно».

                Напомним, с момента прихода в 2014 году в «Атлетико» Гризманна, он отметился 79 забитыми мячами в 142 матчах за «матрасников» в рамках всех турниров.

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