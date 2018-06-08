Гризманн решил остаться в Атлетико

Антуан Гризманн

Лидер атак мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что остается в команде. Напомним, ранее футбольные издания спекулировали относительно будущего французского форварда. Сообщалось, что Гризманн в ближайшее время пополнит «Барселону».

В своем «Твиттер»-аккаунте футболист опубликовал пост с видеороликом, в котором он идет у стадиона «Ванда Метрополитано» с подписью: «Мои болельщики, моя команда, мой дом. Других объяснений, думаю не нужно».

Напомним, с момента прихода в 2014 году в «Атлетико» Гризманна, он отметился 79 забитыми мячами в 142 матчах за «матрасников» в рамках всех турниров.