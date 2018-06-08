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Алисон перейдет в Реал за 75 млн евро

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Алисон БекерАлисон Бекер

По сообщениям ряда футбольных изданий мадридский «Реал» достиг договоренности с «Ромой» относительно перехода бразильского голкипера Алисона Бекера. По имеющимся данным, «сливочные» намерены заплатить 75 000 000 евро за 25-летнего стража ворот.

                Сообщается, что ранее «Реал» давал за Алисона 60 000 000, а итальянский клуб запрашивал 80 000 000 евро. Таким образом, был достигнут консенсус, по которому сумма трансфера близка к запросу «Ромы».

                Напомним, Алисон Бекер выступает за итальянский клуб с 2016 года. Тогда он был приобретен «волками» у бразильского «Интернасионаля» за 8 000 000 евро.

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