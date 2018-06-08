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⚽ФУТБОЛИСТЫ, НЕ ПОПАВШИЕ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ИЗ-ЗА ТРАВМ⚽

Дата публикации: Сегодня, 18:42 | Категория: Новости футбола

Сегодня мы поговорим о футболистах, которые из-за травм не смогут помочь своим сборным на Чемпионате Мира в России. И так присаживаемся по удобнее, мы начинаем!

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