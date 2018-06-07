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⚽СБОРНАЯ СССР ПО ФУТБОЛУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2018⚽

Дата публикации: Вчера, 18:52 | Категория: Новости футбола

Сборная СССР была одна из самых сильных футбольных команд. Советские футболисты внушали страх. Десятки побед и сотни красивых голов. Все это осталось в прошлом , но накануне Чемпионата Мира 2018 мы решили пофантазировать какая была бы сборная СССР на предстоящем мундиале. Приятного просмотра!

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