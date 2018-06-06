Моуринью: В финал ЧМ выйдут Португалия и Аргентина

Жозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в финале мундиаля встретятся команды Португалии и Аргентины.

«Третье место турнира достанется бразильцам. Они выиграют у немецкой команды. А в финале будет дополнительное время, серия пенальти. Бить их будут все 11 игроков из каждой команды. Определяющие пенальти будут у Роналду и Месси. Остальное додумаете сами», - сказал наставник «красных дъяволов» о финале Чемпионата мира между Португалией и Аргентиной.

Португальский специалист добавил, что футбол прекрасен тем, что непредсказуем. Также он выразил надежду, что Чемпионат мира принесет массу положительных эмоций.