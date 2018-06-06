ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу

По итогам выборов, которые прошли в ходе конгресса Международной федерации футбола в Москве, Чемпионат мира по футболу в 2026 году состоится в США, Канаде и Мексике.

Главным конкурентов объединенных трех стран была заявка Марокко. Согласно открытому электронному голосованию делегатов конгресса, за Марокко отдали голоса 65 человек, а за объединенную – 134, а воздержался лишь 1.

Преимуществом североамериканской объединенной заявки стало большое количество современных стадионов и инфраструктуры. При этом Марокко пожелали будущих успехов.

Добавим, что на Чемпионате мира 2026 года впервые могут сыграть сразу 48 национальных команд.