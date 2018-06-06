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Четверг 14 июня

18:00  cleag Россия – Саудовская Аравия
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ФИФА перечислила ключевых игроков сборной России на ЧМ

Дата публикации: Вчера, 22:47 | Категория: Новости футбола

Игорь АкинфеевИгорь Акинфеев

Официальный сайт ФИФА назвал имена пяти исполнителей российской национальной команды, которые сыграют ключевую роль в играх на Чемпионате мира.

Игорь Акинфеев. Имеет безмерную уверенность в себе и харизму. Эти качества позволили голкиперу дебютировать в национальной команде в возрасте 18-ти лет и на протяжении многих лет являться бессменным стражем ворот. Иногда Акинфеев ловит кураж, из-за которого сопернику не удается ему забить. Многие считают, смогут ли хозяева мундиаля выдержать давление, ответственность, которую накладывает домашний турнир. За вратаря сборной России в этом плане можно не переживать.

Сергей Игнашевич. 38-летний защитник, самый возрастной футболист сборной и один из незаменимых игроков. Является одной из ключевых фигур в линии защиты.

Александр Головин. Самый молодой игрок российской сборной. Ему 22 года, но без его участия сложно представить атаку команды. Характеризуется своей мобильностью, возможностью быстрой смены позиции – из опорной зоны в линию атаки. Также имеет хороший, поставленный удар со средней и дальней дистанции, благодаря чему забивает красивые мячи. За футболистом следят топ-клубы Европы. Соответственно, для Головина игры Чемпионата мира – возможность показать свои умения заинтересованным скаутам.

Федор Смолов. Перед мундиалем он мог стать лучшим бомбардиром российского чемпионата третий раз к ряду, однако лишь один мяч отделил его от первой строчки – он уступил ее голландскому форварду Квинси Промесу. Смолов – главная надежда сборной России, так как команда не может похвастаться большой результативностью в атаке. За период руководства командой Станислава Черчесова, Федор Смолов отметился 7 голами и собирается увеличить этот счет в ходе игр Чемпионата мира, в ходе которого будет действовать на острие атаки.

Александр Самедов. Сам футболист заявил, что мундиаль станет главным турниром его жизни. В своем клубе он не является твердым игроком основного состава, но в сборной он играет весомую роль. За последние несколько лет, он является лидером по статистике «гол+пас». Его особенность в том, что он имеет способность оказываться в нужное время в нужном месте.

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