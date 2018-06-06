Зидан: Сделаю перерыв

Зинедин Зидан

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан завяил, что он собирается отдохнуть и не намеревается становится тренером какой-либо команды в ближайшее время.

«Я сделаю паузу. Не знаю, чем буду заниматься потом, так как на сегодня самое важно это то, что я принял такое решение. Будущее? Посмотрим. На данный момент я буду болеть за сборную Франции на Чемпионате мира. Хочу, чтобы команда завоевала второе звание чемпионов мира», - сказал Зидан.



