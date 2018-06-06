Федерация футбола Египта рассчитывает на полное восстановление Салаха
Дата публикации: Вчера, 22:44 | Категория: Новости футбола
Федерация футбола Египта надеется, что лидер атак "Ливерпуля" и африканской сборной Мохаммед Салах восстановиться от травмы плеча к играм мундиаля.
Сам футболист выразил надежду, что он сыграет в первом матче против Уругвая, который состоится в Екатеринбурге. В свою очередь, директор федерации футбола Египта Эхаб Лехита сообщил, что сотрудники команды постоянно следят за ходом восстановления Салаха.
«Мохаммед тренировался вчера и сегодня. Мы внимательно следим за его работой. Он каждый день проходит сеансы лечения плеча, проводит тренировки в зале. Надеемся, что все будет благополучно, так как он постепенно идет на поправку», - сказал Лехита.
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