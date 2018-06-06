Федерация футбола Египта рассчитывает на полное восстановление Салаха

Мохаммед Салах

Федерация футбола Египта надеется, что лидер атак "Ливерпуля" и африканской сборной Мохаммед Салах восстановиться от травмы плеча к играм мундиаля.

Сам футболист выразил надежду, что он сыграет в первом матче против Уругвая, который состоится в Екатеринбурге. В свою очередь, директор федерации футбола Египта Эхаб Лехита сообщил, что сотрудники команды постоянно следят за ходом восстановления Салаха.

«Мохаммед тренировался вчера и сегодня. Мы внимательно следим за его работой. Он каждый день проходит сеансы лечения плеча, проводит тренировки в зале. Надеемся, что все будет благополучно, так как он постепенно идет на поправку», - сказал Лехита.