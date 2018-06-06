Ибрагимович: Главное не выбежать на поле во время игр сборной Швеции
Именитый нападающий Златан Ибрагимович, не попавший в заявку шведской сборной на Чемпионат мира, поедет в Россию как болельщик.
«Фаворитами турнира считаю Бразилию, Испанию, Германию и, безусловно, Швецию. Также сильна сборная Аргентины, несмотря на то, что они не считают себя фаворитами. Жаль, что на мундиале не сыграет национальная команда США, так как я живу в этой стране. Обязательно бы болел и за американцев.
В квалификационных встречах сборная Швеции обыгрывала сильных соперников, это говорит о том, что шансы имеются. Может произойти все что угодно.
Когда смотрю матчи шведской сборной, то я не переживаю. Во мне играет азарт, а не переживания. Я буду думать лишь о том, чтобы не выбежать на поле и не забить мяч, чтобы помочь команде», - говорит Златан Ибрагимович.
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