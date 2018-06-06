Лёв: Сборная Испании не потеряет в классе
Дата публикации: Вчера, 22:40 | Категория: Новости футбола
Главный коуч немецкой национальной команды Йоахим Лёв дал комментарий относительно увольнения Хулена Лопетеги с поста наставника сборной Испании.
«Это стало для меня сюрпризом. Такое решение может стать серьезным потрясением, понести негативные последствия в команде.
Я знаю, что у Йерро есть достаточный тренерский опыт. Стоит учесть, что испанская команда хорошо сыграна, имеет свою философию и сильнейших исполнителей. На протяжении долгих последних лет они демонстрируют высокий уровень игры. Считаю, что сборная Испании не потеряет в классе ввиду случившихся изменений», - сказал немецкий специалист.
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