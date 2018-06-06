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Лопетеги уволен. Сборную Испании возглавил Йерро

Дата публикации: Вчера, 22:38 | Категория: Новости футбола

Хулен ЛопетегиХулен Лопетеги

Руководство Федерации футбола Испании оказалось возмущено решением Хулена Лопетеги возглавить «Реал» в преддверии Чемпионата мира, за что был уволен с поста наставника национальной команды. Добавим, что Лопетеги оформил новое трудовое соглашение с испанской федерацией до 2020 года.
                «Мы отказываемся от его услуг. Желаем Лопетеги всего самого лучшего. Сборная Испании должна понимать, что есть общепринятые нормы поведения.

                Мы не чувствуем себя преданными, дело в том, что переговоры с «Реалом» велись без уведомления Федерации футбола Испании. Безусловно, Лопетеги профессионал, но работать нужно по установленным правилам», - заявил президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес.

                Национальную команду возглавит Фернандо Йерро, до настоящего времени работающий спортивным директором в сборной. Федерация считает, что именно это назначение является наиболее рациональным.

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