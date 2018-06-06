ТОП ⚽САМЫХ ДОРОГИХ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА МИРА⚽
Дата публикации: Вчера, 22:27 | Категория: Новости футбола
Канал 120 ярдов расскажет вам про самые дорогие команды Чемпионата Мира 2018 года. Чья сборная дороже, Роналду? Месси? Неймара? Или Мануэля Нойера? Все это вы узнаете прямо сейчас.
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