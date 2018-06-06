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Четверг 14 июня

18:00  cleag Россия – Саудовская Аравия
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ТОП ⚽САМЫХ ДОРОГИХ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА МИРА⚽

Дата публикации: Вчера, 22:27 | Категория: Новости футбола

Канал 120 ярдов расскажет вам про самые дорогие команды Чемпионата Мира 2018 года. Чья сборная дороже, Роналду? Месси? Неймара? Или Мануэля Нойера? Все это вы узнаете прямо сейчас.

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