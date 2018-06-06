ТОП-8 ⚽САМЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ЖЕН ФУТБОЛИСТОВ⚽

И так вашему вниманию представляем ТОП-8 самых сексуальных по нашему мнению жен футболистов.

Привлекательные девушки любят успешных и видных мужчин, поэтому мир футбола наполнен женами-красавицами. Мы отобрали самых обворожительных, хоть это и было неимоверно трудно. Дамы и господа, «120 ярдов» невероятных красоток игроков Лиги