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Четверг 14 июня

18:00  cleag Россия – Саудовская Аравия
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Хиддинк: Победа России в первой игре ЧМ придаст ей уверенности

Дата публикации: Сегодня, 07:22 | Категория: Новости футбола

Гус ХиддинкГус Хиддинк

Экс-тренер российской сборной, нидерландский специалист Гус Хиддинк выразил мнение, что успешный результат в первом поединке Чемпионата мира национальной команды против Саудовской Аравии придаст ей уверенности в себе.

                «Последние игры Россия не блистала, что не дает уверенности в себе. На мундиале психологически важно выиграть в первой встрече. Команде нужно собраться, полностью сконцентрироваться, чтобы одолеть Саудовскую Аравию.

                Самое главное – психологический настрой. Нередко именно он – определяющий фактор исхода выступления команды. Этот успех придаст России уверенность в себе, а сплоченная команда с целью будет способна на многое», - сказал Хиддинк.

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