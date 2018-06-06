Хиддинк: Победа России в первой игре ЧМ придаст ей уверенности

Гус Хиддинк

Экс-тренер российской сборной, нидерландский специалист Гус Хиддинк выразил мнение, что успешный результат в первом поединке Чемпионата мира национальной команды против Саудовской Аравии придаст ей уверенности в себе.

«Последние игры Россия не блистала, что не дает уверенности в себе. На мундиале психологически важно выиграть в первой встрече. Команде нужно собраться, полностью сконцентрироваться, чтобы одолеть Саудовскую Аравию.

Самое главное – психологический настрой. Нередко именно он – определяющий фактор исхода выступления команды. Этот успех придаст России уверенность в себе, а сплоченная команда с целью будет способна на многое», - сказал Хиддинк.