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Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 07:16 | Категория: Новости футбола

        Килиан МбаппеКилиан Мбаппе

По данным испанских СМИ, руководство «ПСЖ» готово расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе, но за немалую сумму средств.

                Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. При этом, сумма, за которую парижане отпустят молодого таланта должна быть не менее 270 000 000 евро. В свою очередь, «красные дъяволы» планируют снизить заявленную французским клубом сумму, включив в сделку нападающего Антони Марсьяля.

                Напомним, Мбаппе пополнил «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако» на правах аренды на 1 год с функцией выкупа за 145 000 000 евро.

                В минувшем сезоне 19-летний форвард сыграл в 28 поединках в рамках французского чемпионата, в которых забил 13 голов и оформил 8 голевых пасов.

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