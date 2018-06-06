Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро
По данным испанских СМИ, руководство «ПСЖ» готово расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе, но за немалую сумму средств.
Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. При этом, сумма, за которую парижане отпустят молодого таланта должна быть не менее 270 000 000 евро. В свою очередь, «красные дъяволы» планируют снизить заявленную французским клубом сумму, включив в сделку нападающего Антони Марсьяля.
Напомним, Мбаппе пополнил «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако» на правах аренды на 1 год с функцией выкупа за 145 000 000 евро.
В минувшем сезоне 19-летний форвард сыграл в 28 поединках в рамках французского чемпионата, в которых забил 13 голов и оформил 8 голевых пасов.
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