Килиан Мбаппе может пополнить МЮ за 270 млн евро

Килиан Мбаппе

По данным испанских СМИ, руководство «ПСЖ» готово расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе, но за немалую сумму средств.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. При этом, сумма, за которую парижане отпустят молодого таланта должна быть не менее 270 000 000 евро. В свою очередь, «красные дъяволы» планируют снизить заявленную французским клубом сумму, включив в сделку нападающего Антони Марсьяля.

Напомним, Мбаппе пополнил «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Монако» на правах аренды на 1 год с функцией выкупа за 145 000 000 евро.

В минувшем сезоне 19-летний форвард сыграл в 28 поединках в рамках французского чемпионата, в которых забил 13 голов и оформил 8 голевых пасов.