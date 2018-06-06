Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за Дугласа Косту
Дата публикации: Сегодня, 07:12 | Категория: Новости футбола
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Отметим, что главный коуч «горожан» Пеп Гвардиола знаком с 27-летним бразильцем по работе в мюнхенской «Баварии».
Сообщается, что «манкунианцы» собираются выложить за Косту 100 000 000 евро. Добавим, что туринский «Ювентус» накануне выкупил контракт бразильского исполнителя у «Баварии» за 40 000 000 евро. Его трудовое соглашение с клубом из Турина будет действовать до 2022 года.
Минувший сезон для Дугласа Коста выдался удачным – в 31 играх итальянского первенства, он оформил 14 голевых пасов и забил 4 мяча.
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