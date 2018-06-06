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Четверг 14 июня

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Мартинес: Без Компани будет очень сложно

Дата публикации: Сегодня, 07:10 | Категория: Новости футбола

Венсан КомпаниВенсан Компани

Главный коуч сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что травма основного защитника команды Венсана Компани отразится на результатах поединков Чемпионата мира.

                «Венсан является как лидером клуба, так и национальной команды. Без него нам будет очень сложно. Безусловно, сборная справится без него, но это очень существенная потеря.

                Чемпионат мира – не просто соревнования лучших команд мира. Этот турнир – решающий. Отсутствие Компани – проблема для нас, но, в то же время это и шанс для исполнителей, которые получили возможность показать себя», - сказал Мартинес.

                Напомним, бельгийской сборной в групповом турнире мундиаля будут противостоять команды Англии, Туниса и Панамы.

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