Мартинес: Без Компани будет очень сложно
Дата публикации: Сегодня, 07:10 | Категория: Новости футбола
Главный коуч сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что травма основного защитника команды Венсана Компани отразится на результатах поединков Чемпионата мира.
«Венсан является как лидером клуба, так и национальной команды. Без него нам будет очень сложно. Безусловно, сборная справится без него, но это очень существенная потеря.
Чемпионат мира – не просто соревнования лучших команд мира. Этот турнир – решающий. Отсутствие Компани – проблема для нас, но, в то же время это и шанс для исполнителей, которые получили возможность показать себя», - сказал Мартинес.
Напомним, бельгийской сборной в групповом турнире мундиаля будут противостоять команды Англии, Туниса и Панамы.
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