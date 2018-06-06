Ювентус готов расстаться с Игуаином и вернуть Морату

Альваро Мората

Главный коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал сигнал менедждменту туринцев о том, что в случае ухода из команды Гонсало Игуаина, он намерен сразу же найти замену на данную позицию.

Из числа возможных претендентов на смену аргентинского нападающего называется, в первую очередь, Альваро Мората из лондонского «Челси». Также рассматривается вариант приглашения форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

По данным итальянских изданий, уже в это окно трансферов «Старая синьора» готова расстаться с Игуаином, с учетом того, что стоимость футболиста упала до 63 000 000 евро. При этом сообщается, что аргентинец неудовлетворен своим положением в туринском клубе и желает уйти в команду топ-класса, с которым выигрывал еврокубки.

К тому же, Аллегри, оставшийся у руля «Ювентуса», намерен кардинально перестроить линию атаки.