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Реал намерен выложить 100 млн евро за Облака

Дата публикации: Вчера, 21:29 | Категория: Новости футбола

Ян ОблакЯн Облак

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак может пополнить «Реал». Об этом сообщают португальские футбольные издания.

По имеющимся данным, «королевский» клуб готов выложить «матрасникам» 100 000 000 евро. Именно такая сумма прописана в трудовом соглашении Облака с «Атлетико». Однако, окончательное решение – за футболистом. Клуб намерен улучшить условия контракта словенскому вратарю, а также увеличить клаусулу до 200 000 000 евро.

Отметим, что кроме мадридского «Реала», на Яна Облака претендуют «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Добавим, что в минувшем сезоне 25-летний страж ворот сыграл в 37 поединках в рамках испанского чемпионата, в которых пропустил 22 мяча.

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