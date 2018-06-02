Роналду: Португалия не является фаворитом ЧМ
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его команда сможет удивить болельщиков всего мира на приближающемся Чемпионате мира, который пройдет в России, однако он подчеркнул, что его национальная команда не является фаворитом турнира.
«Мы знаем, что не входим в число фаворитов мундиаля. Нужно быть реалистом. Но в футболе нет ничего невозможного. Нам следует идти от поединка к поединку с соответствующим настроем.
Безусловно, групповой раунд будет непростым. Но нам нужно делать то же самое, что и на Евро-2016. Если мы будем сохранять надежду, биться до последнего – может произойти многое», - заявил 33-летний лидер португальской сборной.
Добавим, что сборной Португалии предстоит противостоять в группе С командам Испании, Марокко и Ирана.
Похожие новости:
Криштиану Роналду Лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал все свои футбольные достижения, а также предстоящий...
Лучший футболист Европы по итогам прошлого сезона рассказал об амбициях своей национальной команды на будущие международные состязания. Криштиану...
У игрока киевского «Динамо» есть убеждения, что Криштиану Роналду всё-таки примет участие во втором матче группового турнира ЧМ против сборной США...
Криштиану Роналду уверен, что сборная Португалии успешно выступит на мундиале в Бразилии. «Я верю в том, что мы прекрасно сыграем на этом чемпионате...
Лидер мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что его главная мечта — стать победителем на чемпионате...