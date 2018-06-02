Роналду: Португалия не является фаворитом ЧМ

Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его команда сможет удивить болельщиков всего мира на приближающемся Чемпионате мира, который пройдет в России, однако он подчеркнул, что его национальная команда не является фаворитом турнира.

«Мы знаем, что не входим в число фаворитов мундиаля. Нужно быть реалистом. Но в футболе нет ничего невозможного. Нам следует идти от поединка к поединку с соответствующим настроем.

Безусловно, групповой раунд будет непростым. Но нам нужно делать то же самое, что и на Евро-2016. Если мы будем сохранять надежду, биться до последнего – может произойти многое», - заявил 33-летний лидер португальской сборной.

Добавим, что сборной Португалии предстоит противостоять в группе С командам Испании, Марокко и Ирана.