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Роналду: Португалия не является фаворитом ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 21:25 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его команда сможет удивить болельщиков всего мира на приближающемся Чемпионате мира, который пройдет в России, однако он подчеркнул, что его национальная команда не является фаворитом турнира.

                «Мы знаем, что не входим в число фаворитов мундиаля. Нужно быть реалистом. Но в футболе нет ничего невозможного. Нам следует идти от поединка к поединку с соответствующим настроем.

                Безусловно, групповой раунд будет непростым. Но нам нужно делать то же самое, что и на Евро-2016. Если мы будем сохранять надежду, биться до последнего – может произойти многое», - заявил 33-летний лидер португальской сборной.

                Добавим, что сборной Португалии предстоит противостоять в группе С командам Испании, Марокко и Ирана.

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