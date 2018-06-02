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Месси: Нашли бы взаимопонимание с Гризманном

Дата публикации: Вчера, 20:54 | Категория: Новости футбола

Лионель МессиЛионель Месси

Именитый форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы играть в одной команде с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.

                «С лучшими футболистами всегда легко играть. Гризманн – один из них. Безусловно, мы бы нашли взаимопонимание, но решение – за руководством клуба.

                Не знаю, перейдет ли в нашу команду Гризманн, но чем больше у нас будет одаренных футболистов, тем лучше», - сказал Лионель Месси.

                Напомним, Антуан Гризманн сыграл в 32 поединках минувшего розыгрыша испанского первенства, в которых забил 19 мячей и оформил 9 голевых пасов. Помимо этого, французский нападающий сделал большой вклад в завоевание «матрасниками» Лиги Европы. На его счету в рамках этого турнира 6 забитых голов и 2 результативных передачи, в том числе дубль в финальной игре в ворота «Марселя».

                Добавим, что Гризманн ранее заявлял о том, что не собирается отвлекаться на вопросы о переходе в другие клубы в период Чемпионата мира.

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