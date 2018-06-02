Месси: Нашли бы взаимопонимание с Гризманном
Именитый форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы играть в одной команде с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном.
«С лучшими футболистами всегда легко играть. Гризманн – один из них. Безусловно, мы бы нашли взаимопонимание, но решение – за руководством клуба.
Не знаю, перейдет ли в нашу команду Гризманн, но чем больше у нас будет одаренных футболистов, тем лучше», - сказал Лионель Месси.
Напомним, Антуан Гризманн сыграл в 32 поединках минувшего розыгрыша испанского первенства, в которых забил 19 мячей и оформил 9 голевых пасов. Помимо этого, французский нападающий сделал большой вклад в завоевание «матрасниками» Лиги Европы. На его счету в рамках этого турнира 6 забитых голов и 2 результативных передачи, в том числе дубль в финальной игре в ворота «Марселя».
Добавим, что Гризманн ранее заявлял о том, что не собирается отвлекаться на вопросы о переходе в другие клубы в период Чемпионата мира.
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