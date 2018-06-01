  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Бартомеу: Будущий сезон покажет, как выросли Коутиньо и Дембеле

Дата публикации: Сегодня, 19:22 | Категория: Новости футбола

Филиппе КоутиньоФилиппе Коутиньо

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уверяет, что форвард команды Усман Дембеле не покинет команду в это летнее окно трансферов, при этом отметив, что от него и Фелиппе Коутиньо он ждет очень многого.

«Фелиппе Коутиньо и Усман Дембеле - наши большие инвестиции. Они важнейшие футболисты нашей команды, от которых мы ждем многого.

Коутиньо на протяжении последних месяцев был достаточно полезен для команды. Дембеле – еще достаточно молод, но очень талантлив и еще продемонстрирует себя. Следующий сезон будет для него совсем другим.

Выступать за «Барселону» первый сезон всегда нелегко, так как модель, стиль команды не похож на другие. Я уверен, что в следующем году мы увидим высокий класс Коутиньо и Дембеле», - сказал Бартомеу.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Дембеле может пополнить Ливерпуль
    Дембеле может пополнить Ливерпуль
    Усман Дембеле «Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле. Одним из вариантов продолжения карьеры французского...
  • Коутиньо: Неймару найдут замену в сборной
    Коутиньо: Неймару найдут замену в сборной
    Коутиньо Полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Коутиньо дал комментарий относительно травмы лидера атак «селесао»...
  • Барселона готова выложить за Коутиньо € 60 млн
    Барселона готова выложить за Коутиньо € 60 млн
    Каталонская «Барселона» основательно нацелилась на приобретение плеймейкера «Ливерпуля» Ф. Коутиньо. По информации портала...
  • Marca: Барселона и ПСЖ сражаются за Коутиньо
    Marca: Барселона и ПСЖ сражаются за Коутиньо
    Бразилец, выступающий в английском «Ливерпуле», может перейти в стан каталонской «Барселоны» или же в «Пари...
  • Усман Дембеле станет игроком Баварии
    Усман Дембеле станет игроком Баварии
    Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close