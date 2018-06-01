Бартомеу: Будущий сезон покажет, как выросли Коутиньо и Дембеле
Дата публикации: Сегодня, 19:22 | Категория: Новости футбола
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уверяет, что форвард команды Усман Дембеле не покинет команду в это летнее окно трансферов, при этом отметив, что от него и Фелиппе Коутиньо он ждет очень многого.
«Фелиппе Коутиньо и Усман Дембеле - наши большие инвестиции. Они важнейшие футболисты нашей команды, от которых мы ждем многого.
Коутиньо на протяжении последних месяцев был достаточно полезен для команды. Дембеле – еще достаточно молод, но очень талантлив и еще продемонстрирует себя. Следующий сезон будет для него совсем другим.
Выступать за «Барселону» первый сезон всегда нелегко, так как модель, стиль команды не похож на другие. Я уверен, что в следующем году мы увидим высокий класс Коутиньо и Дембеле», - сказал Бартомеу.
Похожие новости:
Дембеле может пополнить Ливерпуль
Усман Дембеле «Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле. Одним из вариантов продолжения карьеры французского...
Усман Дембеле «Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле. Одним из вариантов продолжения карьеры французского...
Коутиньо: Неймару найдут замену в сборной
Коутиньо Полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Коутиньо дал комментарий относительно травмы лидера атак «селесао»...
Коутиньо Полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Коутиньо дал комментарий относительно травмы лидера атак «селесао»...
Барселона готова выложить за Коутиньо € 60 млн
Каталонская «Барселона» основательно нацелилась на приобретение плеймейкера «Ливерпуля» Ф. Коутиньо. По информации портала...
Каталонская «Барселона» основательно нацелилась на приобретение плеймейкера «Ливерпуля» Ф. Коутиньо. По информации портала...
Marca: Барселона и ПСЖ сражаются за Коутиньо
Бразилец, выступающий в английском «Ливерпуле», может перейти в стан каталонской «Барселоны» или же в «Пари...
Бразилец, выступающий в английском «Ливерпуле», может перейти в стан каталонской «Барселоны» или же в «Пари...
Усман Дембеле станет игроком Баварии
Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...
Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...