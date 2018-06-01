Бартомеу: Будущий сезон покажет, как выросли Коутиньо и Дембеле

Филиппе Коутиньо

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу уверяет, что форвард команды Усман Дембеле не покинет команду в это летнее окно трансферов, при этом отметив, что от него и Фелиппе Коутиньо он ждет очень многого.

«Фелиппе Коутиньо и Усман Дембеле - наши большие инвестиции. Они важнейшие футболисты нашей команды, от которых мы ждем многого.

Коутиньо на протяжении последних месяцев был достаточно полезен для команды. Дембеле – еще достаточно молод, но очень талантлив и еще продемонстрирует себя. Следующий сезон будет для него совсем другим.

Выступать за «Барселону» первый сезон всегда нелегко, так как модель, стиль команды не похож на другие. Я уверен, что в следующем году мы увидим высокий класс Коутиньо и Дембеле», - сказал Бартомеу.