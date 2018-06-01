Моуринью: На ЧМ мира преуспеют Португалия и Аргентина

Жозе Моуринью

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от грядущего Чемпионата мира, который пройдет в России.

«Чемпионат мира является особенным турниром для болельщиков и стран, принимающих участие. Этот турнир – удивительный. Он сплачивает людей, делает настоящими фанатами тех, кто раньше вовсе не следил за футболом.

Такие исполнители как Криштиану Роналду и Лионель Месси достаточно хороши, чтобы сделать свои команды намного лучше. Именно поэтому, думаю, что сборные Португалии и Аргентины преуспеют на мундиале.

Кроме того, не стоит забывать сборную Бразилии, которая благодаря своему главному наставнику Тите способны на много. Они демонстрируют хороший тактический футбол, к тому же они имеют особый бразильский талант. На них будет интересно смотреть.

Среди команды Европы можно выделить Испанию. Эта команда продемонстрировала достаточно сильный футбол в квалификационных поединках. Также в их составе имеются опытные и качественные футболисты. Однако, в ходе игр Чемпионата мира может произойти все что угодно и нас могут ждать сюрпризы», - выразил мнение португальский специалист.