Капелло: Зидан принял лучшее решение

Фабио Капелло

Экс-наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло дал комментарий по поводу решения главного коуча «королевского» клуба Зинедина Зидана покинуть клуб.

«Он принял лучшее решение, так как в Мадриде была не очень хорошая атмосфера. Он знал то, что в случае невыигрыша Лиги чемпионов, его бы уволили из клуба. Поэтому он принял верное решение.

Учитывая его достижения, он, безусловно вошел в плеяду великих специалистов. Теперь ему следует доказать это находясь во главе других команд, но он был действительно одним из лучших наставников мадридского клуба. Считаю, что его мог бы заменить Конте, Сарри или Гути. Кроме того, рассматривать можно и Почеттино, хорошо знающий специфику испанского футбола и имеет особый стиль.

Стоит сказать, что в «Реале» всегда было множество споров, словно Флорентино Перес всегда стремился стать главным тренером. Когда команда выигрывает, то он становится счастливым, когда все наоборот – в этом обязательно виноват кто-то другой. Возглавляя «Реал», я добивался побед, но он все равно уволил меня», - говорит итальянский специалист.