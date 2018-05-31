Касильяс: Однажды вернусь в Реал
Именитый вратарь Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту» заявил, что не прочь однажды вернуться в мадридский «Реал». Напомним, ранее голкипер продлил трудовое соглашение с португальским клубом на 1 год.
«Посмотрим через год, где я буду находиться и в каком состоянии. На решение остаться в «Порту» повлияло отношение болельщиков ко мне. Они очень меня поддерживают.
Думаю, что однажды вернусь в «Реал» - посещу «Сантьяго Бернабеу», поприветствую команду. Там я вырос. Этому клубу я отдал много лет своей жизни.
По сей день меня ассоциируют с мадридским «Реалом». Я уверен, что вернусь. Как можно отказать такому клубу? Но я сейчас думаю о другом. Впереди нашу команду ждет очередной яркий сезон», - сказал испанский голкипер.
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