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Гризманн определит свое будущее в июле

Дата публикации: Сегодня, 21:09 | Категория: Новости футбола

Антуан ГризманнАнтуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, которым активно интересуется «Барселона» намерен сконцентрироваться на подготовке к играм Чемпионата мира.

                По данным французских изданий, 27-летний нападающий решил отложить на время все вопросы относительно своего клубного будущего до июля.

                При этом сообщается, что «Барселона» воспользуется снижением заложенной в контракте Гризманна с «матрасниками» суммы отступных с 200 000 000 до 100 000 000 евро, которое намечено на июль. По имеющимся данным, форвард оформит с каталонским клубом трудовое соглашение сроком на 5 лет, а заработная плата в год будет составлять 15 000 000 евро.

                Напомним, что в завершившемся сезоне Антуан Гризманн забил 19 мячей, отдал 9 голевых пасов в сыгранных 32 поединках в рамках испанского чемпионата. Кроме того, на его счету 6 забитых голов и 2 результативных передачи.

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