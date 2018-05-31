Гризманн определит свое будущее в июле
Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн, которым активно интересуется «Барселона» намерен сконцентрироваться на подготовке к играм Чемпионата мира.
По данным французских изданий, 27-летний нападающий решил отложить на время все вопросы относительно своего клубного будущего до июля.
При этом сообщается, что «Барселона» воспользуется снижением заложенной в контракте Гризманна с «матрасниками» суммы отступных с 200 000 000 до 100 000 000 евро, которое намечено на июль. По имеющимся данным, форвард оформит с каталонским клубом трудовое соглашение сроком на 5 лет, а заработная плата в год будет составлять 15 000 000 евро.
Напомним, что в завершившемся сезоне Антуан Гризманн забил 19 мячей, отдал 9 голевых пасов в сыгранных 32 поединках в рамках испанского чемпионата. Кроме того, на его счету 6 забитых голов и 2 результативных передачи.
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