Флорентино Перес: Хотел, чтобы Зидан оставался с нами навсегда
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал комментарий относительно решения главного коуча команды Зинедина Зидана уйти из клуба.
«30 мая ко мне пришел Зидан и сообщил о том, что хочет уйти. В ходе общения с прессой, он объяснил свое решение. Благодарю его за то, что он был предан делу и за все то, что он делал для клуба.
После победы в Лиге чемпионов такое решение стало неожиданным. Зидан знает то, что я всегда хотел видеть его в клубе в качестве футболиста и в качестве наставника. Хотелось, чтобы он навсегда оставался с нами, намеревался его убедить в этом, но он уже принял окончательное решение. Просто напомню ему: наш клуб для него дом и семья. Благодарю его за преданность, привязанность к нам. Его поведение всегда являлось примером для подражания.
Я говорю до свидания, так как не хочу, чтобы это стало нашим прощанием. Думаю, что он вернется к нам. Если ему был необходим перерыв, то он заслуженный», - сказал Флорентино Перес.
Добавим, что Зинедин Зидан – первый главный коуч, который принял решение об отставке по своему желанию в период правления «Реалом» Флорентина Переса.
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