Де Хеа: Надеюсь победим на ЧМ

Давид де Хеа

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ждет скорейшего старта игр Чемпионата мира, который пройдет в России. Голкипер выразил надежду, что его национальная команда сможет удачно выступить на Мундиале.

«Я рад тому, что близятся игры Чемпионата мира. Я жду их с нетерпением. У меня большие надежды на победу. У нас отличная команда.

Мы отлично показали себя в ходе квалификационных матчей. Теперь пришел черед продемонстрировать такую же игру на Мундиале.

Нужно наслаждаться эти турниром с надеждой на лучшее. Надеюсь, что мы поработаем достаточно хорошо, что позволит завоевать Кубок мира», - сказал де Хеа.