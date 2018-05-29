Де Хеа: Надеюсь победим на ЧМ
Дата публикации: Сегодня, 00:29 | Категория: Новости футбола
Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ждет скорейшего старта игр Чемпионата мира, который пройдет в России. Голкипер выразил надежду, что его национальная команда сможет удачно выступить на Мундиале.
«Я рад тому, что близятся игры Чемпионата мира. Я жду их с нетерпением. У меня большие надежды на победу. У нас отличная команда.
Мы отлично показали себя в ходе квалификационных матчей. Теперь пришел черед продемонстрировать такую же игру на Мундиале.
Нужно наслаждаться эти турниром с надеждой на лучшее. Надеюсь, что мы поработаем достаточно хорошо, что позволит завоевать Кубок мира», - сказал де Хеа.
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