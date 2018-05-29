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Дешам: В будущем сборную Франции возглавит Зидан

Дата публикации: Сегодня, 00:27 | Категория: Новости футбола

Дидье Дешам

Главный наставник национальной команды Франции Дидье Дешам, дал комментарий относительно отставке его соотечественника с поста главного тренера мадридского «Реала».

                «Буду ли я гордится тем, что в будущем передам свой пост Зинедину Зидану? Все зависит от президента Французской федерации футбола. Не знаю, что в планах Зидана. Думаю, что он желает отдохнуть со своей семьей. В будущем он однозначно возглавить французскую сборную. Сложно сказать, когда настанет этот момент, но считаю, что это логично.

                Его решение нужно уважать. Его результаты за последние 3 года – фантастические. Не знаю более детальных подробностей, но я понимаю его. Он получил возможность уйти, находясь на вершине. Мы достаточно хорошо знакомы и уважаем друг друга», - сказал главный коуч сборной Франции.

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