Полноценное восстановление Салаха намечено на 10 июня

Мохаммед Салах

Лидер атак египетской сборной Мохаммед Салах таки сможет выступить на Чемпионате мира, которые стартует уже через уже 14 июня.

По сообщениям местной прессы, 25-летний нападающий приедет в расположение команды 8 июня, а на 10 число у футболиста уже намечена работа в общей группе.

Таким образом, Салах сможет помочь своей национальной команде на стадии группового этапа. В группе А сборная Египта сыграет против Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Напомним, египетский форвард получил растяжение связок сустава плеча, в рамках финального поединка Лиги чемпионов, при падении в борьбе с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.