Полноценное восстановление Салаха намечено на 10 июня
Дата публикации: Сегодня, 00:25 | Категория: Новости футбола
Лидер атак египетской сборной Мохаммед Салах таки сможет выступить на Чемпионате мира, которые стартует уже через уже 14 июня.
По сообщениям местной прессы, 25-летний нападающий приедет в расположение команды 8 июня, а на 10 число у футболиста уже намечена работа в общей группе.
Таким образом, Салах сможет помочь своей национальной команде на стадии группового этапа. В группе А сборная Египта сыграет против Уругвая, России и Саудовской Аравии.
Напомним, египетский форвард получил растяжение связок сустава плеча, в рамках финального поединка Лиги чемпионов, при падении в борьбе с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.
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