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Кто сменит Зидана в Реале? СМИ назвали список возможных кандидатов

Дата публикации: Сегодня, 00:18 | Категория: Новости футбола

Зинедин ЗиданЗинедин Зидан

Именитый французский специалист Зинедин Зидан покидает пост главного коуча мадридского «Реала». За 2,5 сезона ему удалось выиграть с командой 10 титулов. Футбольные издания сразу же, после заявления Зидана об уходе, начали выделять потенциальных кандидатов на пост наставника «королевского» клуба.

                Главным фаворитом называется Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий «Тоттенхэм». Испанские издания сообщают о том, что аргентинский тренер занимает первую строчку в шорт-листе мадридского клуба. Отмечается, что переговоры могут быть достаточно долгими и трудными, так как Почеттино недавно оформил новое трудовое соглашение со «шпорами». При этом он прокомментировал слухи так: «Чему быть, того не миновать. Не знаю, что будет завтра. Предпочитаю жить настоящим».

Еще один кандидат на пост главного коуча испанского гранда – Арсен Венгер, покинувший лондонский «Арсенал» после 22 лет работы в нем. Как известно, французский специалист еще не завершал свою карьеру и находится в активном поиске новой работы в большом и амбициозном клубе.

                Третьим в списке желаний мадридцев – Йоахим Лев, готовящий национальную сборную Германии к играм на Чемпионате мира и защите титула.

                Помимо перечисленных специалистов в прессе называются Антонио Конте, который в ближайшее время покинет «Челси», а также экс-игрок «Реала» Гути. Последний окончил профессиональную карьеру в 2010 году. С 2013 года он работает тренером в Академии «сливочных». На данный момент именно он рассматривается в качестве временного тренера основной команды.

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