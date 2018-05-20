Фернандо Торрес перейдет в японский клуб
Дата публикации: Вчера, 22:50 | Категория: Новости футбола
Бывший форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес пополнит японский клуб – «Саган Тосу». Таким образом, в Японской Джей-Лиге будет выступать еще один именитый испанский исполнитель. Напомним, ранее клуб «Виссел Кобе» из страны восходящего солнца усилил Андрес Иньеста.
Сообщается, что Торрес прибыл в Японию для подписания трудового соглашения с одним из аутсайдеров японского чемпионата. «Саган Тосу», после пятнадцати туров занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
Напомним, до этого, испанским 34-летним форвардом активно интересовались клубы из США, в частности «Чикаго Файр», а также клуб из Поднебесной – «Бейцин Ренхе». Тем не менее, Торрес предпочел переезд в Японию.
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