Фернандо Торрес перейдет в японский клуб

Фернандо Торрес

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес пополнит японский клуб – «Саган Тосу». Таким образом, в Японской Джей-Лиге будет выступать еще один именитый испанский исполнитель. Напомним, ранее клуб «Виссел Кобе» из страны восходящего солнца усилил Андрес Иньеста.

Сообщается, что Торрес прибыл в Японию для подписания трудового соглашения с одним из аутсайдеров японского чемпионата. «Саган Тосу», после пятнадцати туров занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Напомним, до этого, испанским 34-летним форвардом активно интересовались клубы из США, в частности «Чикаго Файр», а также клуб из Поднебесной – «Бейцин Ренхе». Тем не менее, Торрес предпочел переезд в Японию.