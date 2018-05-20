Салах будет готов к ЧМ-2018
Дата публикации: Вчера, 22:48 | Категория: Новости футбола
Восстановление Мохаммеда Салаха не будет длиться более 3 недель. Об этом официально заявила Федерация футбола Египта.
Сообщается, что очередное медицинское обследование показало, что игрок сборной «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохаммед Салах сможет принять участие в матчах группового этапа грядущего Чемпионата мира в России.
Отметим, что ранее в футбольные СМИ поступала информация о том, что египетский форвард не сможет принять участие в мундиале.
Напомним, Мохаммед Салах получил повреждение при столкновении с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в ходе финальной встречи в рамках Лиги чемпионов. Тогда у египтянина диагностировали травму плеча.
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