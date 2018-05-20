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Силлесен попал в сферу интересов Ливерпуля

Дата публикации: Вчера, 22:46 | Категория: Новости футбола

Яспер СиллессенЯспер Силлессен

«Ливерпуль», активно подыскивающий замену Лорису Кариусу, помимо голкипера «Ромы» Алисона Бекера и Яна Облака из мадридского «Атлетико» интересуется стражем ворот «Барселоны» Яспером Силлесеном. Об этом сообщают испанские издания.

                По имеющимся данным, «сине-гранатовые» узнали через своих агентов об активном интересе к своему вратарю, после чего сообщила о том, что Силлесен не продается. По крайней мере, как считают в руководстве «Барселоны», нидерландский страж ворот не будет продан менее чем за 60 000 000 евро. Именно данная сумма, указанная в контракте футболиста, действующего с испанским клубом до 2021 года, дает возможность выкупить его.

                Добавим, что Силлесен пополнил «Барселону» в 2016 году, перейдя из нидерландского «Аякса». На протяжении будущих сезонов он был вторым номером среди вратарей «сине-гранатовых».

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