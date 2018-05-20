Иньеста: Смотреть финал ЛЧ было больно
Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола
Бывший лидер «Барселоны» Андрес Иньеста, накануне пополнивший японский клуб «Виссел Кобе», поделился эмоциями от просмотра драматичного финального поединка Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.
«Смотреть финал Лиги чемпионов было немного больно. Причем дело не в итоговом счете. К «Реалу» можно относиться по-разному, но меня больше всего расстроило, что в финал не прошла «Барселона». «Сливочные» радовались победов в Лиге чемпионов, а мы в Испанской Примере и Кубке», - говорит именитый испанский хавбек.
Напомним, что каталонский клуб завершил выступления в Лиги чемпионов уступив «Роме» на стадии 1/4 финала турнира.
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