Рома согласна продать Алисона в Ливерпуль

Алисон Бекер

«Ливерпуль» занимается активным поиском замены своему голкиперу Лориусу Кариусу, который провел провальный матч финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, что ошибки немецкого вратаря стоили «мерсисайдцам» трофея.

По данным британской прессы, один из главных претендентов на позицию вратаря «красных» является страж ворот итальянской «Ромы» Алисон Бекер. Сообщается, что «волки» готовы расстаться с 25-летним бразильцем, но за хорошую сумму трансфера – не менее 90 000 000 евро.

Напомним, в этом сезоне Алисон сыграл в 37 матчах в рамках итальянского чемпионата, из которых 17 стали для него сухими. Всего им было пропущено 28 голов. Средний показатель за матч – 0,76.