Мбаппе: ПСЖ не лишится всех проблем после смены тренера
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал работу экс-наставника клуба Унаи Эмери.
«Он научил меня играть более решительно, чтобы я сосредоточился только на голах. Безусловно, я имею некоторые недостатки, особенно игру в обороне. Но это вынуждает меня расти.
Эмери – отличный специалист. 7 титулов за 2 года – достойный результат. Он не единственный несет ответственность за то, что мы вылетели из Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В этом частично виноваты и игроки команды, поэтому не считаю, что смена тренера поспособствует решению имеющихся проблем. Просто было необходимо кого-то обвинить за провальные матчи», - считает форвард парижского клуба.
Напомним, испанский тренер Унаи Эмери покинул «Пари Сен-Жермен» в конце сезона и встал у руля лондонского «Арсенала». Французский клуб возглавил немецкий специалист Томас Тухель.
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