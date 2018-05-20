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Ливерпуль ведет поиск нового вратаря

Дата публикации: 28-05-2018 | Категория: Новости футбола

Лорис Кариус

«Ливерпуль» в ходе летнего трансферного окна собираются подобрать себе нового голкипера вместо Лориса Кариуса, который допустил две непростительные ошибки в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», которые стоили «мерсисайдцам» трофея. Об это пишут британские футбольные издания.

                Сообщается, что в список интересов «красных» входят словенский страж ворот Ян Облак из мадридского «Атлетико» и бразилец Алисон из «Ромы». Они – основные цели «Ливерпуля». Также упоминаются Тимо Хорн из «Кёльна» и Алекс Маккарти из «Саутгемптона».

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