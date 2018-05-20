Клопп: Дух Ливерпуля – наше главное оружие
Дата публикации: Сегодня, 09:09 | Категория: Новости футбола
Перед финальным противостоянием Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», главный коуч «мерсисайдцев» оценил подготовку команды.
«1,5 года назад мы имели хорошую команду. Уже тогда мы начали мечтать о финале. Так и зародился наш командный дух, ставший нашим главным оружием.
Наши запасные игроки – топ-класса, но равных с уровнем лавки «Реала» у нас нет. Они имеют настоящих мастеров дела.
Для того, чтобы победить, любой команде необходимо немного везения. Также следует быть готовность к испытаниям», - сказал немецкий специалист.
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