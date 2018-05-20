Манчини: Двери в сборную Италии ни для кого не закрыты

Роберто Манчини

Главный коуч итальянской сборной Роберто Манчини рассказал о возвращении в национальную команду Марио Балотелли и о возможном вызове двух именитых исполнителей – Джанлуиджи Буффона и Даниэле Де Росси.

«Мы немного контактировали с Балотелли. В последний раз я виделся с ним 4 года назад. С тех пор он повзрослел – у него появились дети, надеюсь, это положительно повлияло на него. Еще будучи молодым, он был отличным футболистом, но ему не удалось закрепить свое развитие. Однако, я в нем уверен, так как он хорошо продемонстрировал себя за последние 2 сезона.

Касаемо Буффона, то я звонил ему, и он говорил, что будет продолжать карьеру. Соответственно каждый футболист, который показывает лучшую игру, может пополнить сборную Италии. То же самое можно сказать и по поводу Де Росси. Двери в команду ни для кого не закрыты», - говорит Роберто Манчини.

Напомним, что Джанлуиджи Буффон и Даниэле Де Росси заявили о том, что завершают международную карьеру. Однако, легендарный голкипер изменил свое решение и вернулся в сборную.