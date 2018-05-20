Йерри Мина не намерен покидать Барселону
Защитник «Барселоны» Йерри Мина в интервью одному из испанских изданий заявил, что не собирается уходить из клуба.
«Я не думал о том, чтобы уйти из «Барселоны» - говорит Мина. Я счастлив здесь, я радуюсь трофеям. Я хочу продолжать творить историю, доказывать тренеру, болельщикам то, что я достойный футболист.
«Барселона» кардинально отличается от других клубов, так как требования к футболистам достаточно высокие. Необходимо регулярно побеждать. Это является отличным вызовом. В Европе футбол намного быстрее, чем в Южной Америке, однако я уверен, что мне удастся адаптироваться», - говорит колумбийский защитник.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, со ссылкой на главного наставника каталонского клуба Эрнесто Вальверде о том, что Йерри Мина проведет будущий сезон в аренде.
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