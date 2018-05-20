Почеттино продлил контракт с Тоттенхэмом

Маурисио Почеттино

Лондонский «Тоттенхэм» продлил трудовое соглашение с главным наставником команды Маурисио Почеттино.

Новый контракт рассчитан на 5 лет – до 2023 года. По данным британских изданий, заработная плата аргентинского специалиста увеличится до 8 500 000 фунтов стерлингов в год. Таким образом он войдет в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской Премьер-лиги после Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

Напомним, Маурисио Почеттино стоит у руля «Тоттенхэма» с 2014 года. В минувшем сезоне, его команда заняла 3 место в АПЛ.