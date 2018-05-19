Руководство ПСЖ не продаст Мбаппе даже за 1 млрд
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не собирается расставаться со своим лидером атак Килианом Мбапппе, даже если поступит предложение о его трансфере в размере 1 миллиарда евро.
«Хотите, чтобы я озвучил сумму трансфера Мбаппе? Больше 1 миллиарда евро. Да, именно так. Но даже если поступит такое предложение, то я все равно не продам его», - сказал президент парижского клуба.
Отметим, что молодой французский нападающий пополнил «ПСЖ», перейдя из «Монако» минувшим летом на правах аренды, однако с условием, что парижане погасят клаузулу в размере 180 000 000 евро.
Добавим, что Килиан Мбаппе принял участие в 28 поединках в рамках всех турниров, в которых отметился 21 забитыми мячами.
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